قدم رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام التعازي إلى امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وكان الرئيس سلام قد توجّه صباح اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة على رأس وفدٍ وزاري ضمّ نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، ووزير المالية ياسين جابر، ووزير العدل عادل نصار.