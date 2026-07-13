كتب النائب إدغار طرابلسي عبر منصة "إكس":

"غابت وزيرة التربية عن اجتماع لجنة التربية النيابية المؤجّل إلى اليوم بناءً على طلبها. لا سبب معلوماً لغيابها. إنها سياسة الغموض والمفاجآت وعدم الإنصات لصوت ممثلي الشعب. القرارات الجائرة لن تمر، ولن نسمح بظلم آلاف التلاميذ."