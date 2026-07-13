تسيطر كتل هوائية حارة نسبياً مصدرها شبه الجزيرة العربية على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة، خصوصاً في المناطق الجبلية والداخلية، مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل ممّا يزيد من الشعور بالحر.

معدل درجات الحرارة لشهر تموز: طرابلس بين ٣١ و٢٣ درجة، بيروت بين ٣٢ و٢٤، زحلة بين ٣٤ و١٨ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئياً من دون تعديل بدرجات الحرارة بحيث تستمر الأجواء الرطبة على الساحل حيث يزداد الشعور بالحر، كما تنشط الرياح أحياناً ويتكوّن الضباب أحياناً على الجبال المتوسطة الارتفاع.

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة مترافقة مع نسبة رطوبة مرتفعة تزيد من الشعور بالحر.

الأربعاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع ضباب محلّي على المرتفعات، واستقرار بدرجات الحرارة المترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة يزداد معها الشعور بالحر.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئياً أحياناً وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة فيتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة مع استقرار بدرجات الحرارة.

الرياح السطحية: جنوبية غربية بين ١٠ و٣٥ كم/س.

الانقشاع: جيّد على الساحل، يسوء أحياناً على المرتفعات بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٦٠ و٨٥ في المئة.

حال البحر: منخفض ارتفاع الأموج

حرارة سطح الماء: 27°C

الضغط الجوي: 1012 هكتوباسكال أي ما يعادل 759 ملم زئبق.