أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري لرئيس مجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية الدكتور عبد الحميد العواك مهنئاً بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس الشعب ومما جاء في نص البرقية:

"دولة رئيس مجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية الدكتور عبد الحميد عكيل العواك ،يسعدني أن أتقدم بإسمي وبإسم السادة أعضاء المجلس النيابي اللبناني بأحر التهاني وأصدق الأمنيات بمناسبة إنتخابكم رئيسا لمجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية ، متمنياً لكم التوفيق والنجاح في تأدية مهامكم ، التشريعية ولسوريا الامن والتقدم والإستقرار .

وتفضلوا بقبول فائق التهنئة".