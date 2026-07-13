أفادت معلومات "الجديد" بأن "الجلسة الأولى من المفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية ستنطلق في روما يوم الثلاثاء عند الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت العاصمة الإيطالية، أي الحادية عشرة قبل الظهر بتوقيت بيروت".

وكشفت المعلومات، أن "اختيار روما جاء بعد مبادرة إيطاليا لاستضافة المفاوضات، ومن منطلق تقسيم الأدوار في مبدأ المفاوضات بين فرنسا وإيطاليا وسويسرا".

وأضافت المعلومات، أن "السلطات الإيطالية فرضت تشديدًا أمنيًا كبيرًا في روما، يشمل مواكبة الوفدين اللبناني والإسرائيلي".

وفي السياق، وأفادت مصادر دبلوماسية لـ"الجديد" بأن "الإدارة الأميركية، وتحديدًا وزارة الخارجية الأميركية، ستتابع مجريات المحادثات بالتفاصيل، وفي حال تعثرت المفاوضات، فمن الممكن أن تعود إلى واشنطن".

وأشارت المعلومات، إلى أن "السفير سيمون كرم وصل إلى روما، فيما تصل السفيرة ندى معوض اليوم، كما سيشارك العميد المتقاعد زياد هيكل في المفاوضات بصفته مستشارًا لرئيس الجمهورية".

ولفتت المعلومات، إلى أنه "لا مشاركة للوفد العسكري في المفاوضات، وأن حضور العميد المتقاعد زياد هيكل يأتي بصفته مستشارًا للرئيس جوزاف عون".

وتابعت: "المفاوضات في روما ستركز على تثبيت وقف إطلاق النار وكيفية تطبيق صيغة المناطق التجريبية في لبنان، بالتزامن مع التنسيق الحاصل بين وفد القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) والمحادثات السياسية".