تأكيد هوية الشهداء الثلاثة
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13 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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تبلّغ أهالي الشبان الشهداء الثلاثة جواد بزي وعلي قشمر وهادي الرقة الذين فُقدوا في 15 حزيران الماضي، نتائج فحوص الحمض النووي، التي أكدت أن الجثامين التي عُثر عليها في وادي السلوقي في الرابع من تموز الحالي، تعود إليهم.
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