كتب النائب ادكار طرابلسي عبر اكس:تجتمع لجنة التربية النيابية بحضور وزيرة التربية اليوم عند الساعة 11 قبل الظهر. سنناقش موضوع الامتحانات: الباكالوريا والبروفيه. عسانا نوصل لمساواة وعدالة وحق وحفظ حقوق آلاف التلاميذ.