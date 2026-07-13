Tayyar Article
مصدر عسكري أردني لوكالة "بترا": عمليات الاعتراض لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أي أضرار مادية
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13 July 2026
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2 hrs ago
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source: tayyar.org
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