النهار: "المناطق التجريبية" بين لبنان وأميركا في اليرزة... مسعى أممي يبلغ إيران ومبادرة ألمانية – فرنسية











الأخبار: إتفاق الإطاار يترنّح مع رقض غالبية المسلمين ونصف المسيحيين

رضا أميركا أولوية عون وجولة روما "بلا جدوى"

سردية اغتيال ترامب... إسرائيل تلقي "طعمًا" جديدًا









الديار: خشية من حرب أميركيّة - إيرانيّة تشعل المنطقة

لبنان يضغط لتطبيق «المناطق التجريبيّة» هذا الأسبوع





البناء: ترامب يعلن فتح مضيق هرمز ولا ناقلات… وإيران تعلن الإغلاق والسوق يصدقها | وفاة غامضة لغراهام بعد زيارة سريعة لأوكرانيا… ونتنياهو ينعاه كأبرز أصدقائه | بين روما وواشنطن سعي السلطة لتعويم الاتفاق… والسؤال متى ينسحب الاحتلال؟

اللواء: الإحتلال يتهرَّب من موعد الإنسحاب التجريبي إلى ما بعد «جلاء هرمز» وقمة واشنطن













الجمهورية: لبنان: لاننسحاب من الماطق المحتلة

لبنان يصّر: المناطق التجريبية اختبار للنيات الاسرائيلية











نداء الوطن: عدوان ايراني شامل على دول الخليج











l'orient le jour: Israël fait monter la pression avant les négociations à Rome : les zones pilotes au cœur du débat











عناوين بعض الصحف العربية







الشرق الأوسط السعودية: «هرمز» يعيد الحرب إلى حافة الانفجار

«الحرس الثوري» يغلق المضيق ويستهدف سفناً... وواشنطن ترد بضربات طالت 140 هدفاً











الأنباء الكويتية: بنت جبيل تناشد: الجيش الإسرائيلي ينفذ «مخطط» الإبادة العمرانية للمدينة

إسرائيل تصعّد مع اقتراب زيارة عون إلى واشنطن والراعي: لبنان مدعو لأن يختار طريق الدولة «لا الدويلات»