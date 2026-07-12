اصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام مذكرة ادارية رقم 17/2026 اعلن خلالها الحداد الرسمي على وفاة امير قطر السابق. وجاء في المذكرة:"لمناسبة وفاة صديق لبنان الكبير المغفور له صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي انتقل إلى رحمته تعالى يوم الأحد الواقع فيه ٢٠٢٦/٧/١٢.يُعلن الحداد الرسمي وتُنكّس الأعلام المرفوعة على الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات كافة، وتُعدّل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع المناسبة الأليمة، وذلك اعتباراً من تاريخه ولغاية يوم الأربعاء الواقع فيه ٢٠٢٦/٧/١٥ ضمناً.تغمد الله الفقيد الكبير بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته".