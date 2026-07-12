بري تابع الاوضاع العامة والمستجدات خلال لقائه جنبلاط
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12 July 2026
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4 hrs ago
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source: tayyar.org
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استقبل رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، بحضور الوزير السابق غازي العريضي، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية وشؤونا وطنية.
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