تقدم "حزب الله" ب"أحر التعازي" إلى دولة قطر وأميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وحكومتها وشعبها، بوفاة الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، سائلين "المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان".واستذكر "الدور البارز الذي اضطلع به الفقيد الراحل في دعم لبنان والوقوف إلى جانب شعبه في معظم المحطات العصيبة التي مرّ فيها، لا سيما وقوف دولة قطر بقيادته إلى جانب المقاومة خلال العدوان الصهيوني على لبنان عام 2006، ومساهمتها الخيرة والمشهودة في إعادة إعمار القرى والمنازل التي دمرها العدوان، كما نستذكر الزيارة الفريدة للأمير الراحل للضاحية الجنوبية لبيروت ومدينة بنت جبيل في ذلك الوقت كتأكيد على وفائه ومحبته للشعب اللبناني".كما ثمن "حزب الله" مواقف الراحل "الداعمة للقضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال لاستعادة حقوقه وأرضه ومقدساته".