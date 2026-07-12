صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:"بتاريخ 12 / 7 / 2026، ما بين الساعة 18.00 والساعة 20.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة بدغان - عاليه" .