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Tayyar Article

الهيئة الإيرانية لإدارة مضيق هرمز: المرور من المضيق ليس ممكنًا حاليًا بسبب التحركات الأميركية غير القانونية

  • 12 July 2026
  • 38 mins ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

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