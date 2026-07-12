عادت قبل ظهر الأحد بعثة منتخب لبنان لكرة السلة (تحت الـ18 سنة) الى بيروت ،بعدما أحرز وطن الأرز لقب بطولة غرب آسيا للذكور، التي اختُتمت السبت الفائت بالعاصمة الأردنية عمّان ،محققاً 5 انتصارات على التوالي، في المباريات الخمس بالبطولة من دون خسارة .وكان في استقبال البعثة في "مطار رفيق الحريري الدولي" النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي ورئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم حلبي ونائبه سامي ناصر،أمين عام الاتحاد المحامي شربل ميشال رزق وعضو الاتحاد هشام جرادي اللذين وصلا قبل ساعات آتيين من الأردن بعدما واكبا البطولة الإقليمية كأمين عام غرب آسيا وعضو اتحاد غرب آسيا ،مدير المنتخبات الوطنية مارون جبرايل،عضو الاتحاد هايك طاباقيان ،أهالي اللاعبين ورجال صحافة واعلام.ودخلت البعثة الى قاعة الوصول واستُقبلت بالتصفيق والأهازيج وصافح رئيس واعضاء الاتحاد افراد البعثة فرداً فرداً مع التهنئة على احراز لقب جديد لكرة السلة اللبنانية الذي يضاف الى سلسلة الألقاب التي أحرزتها المنتخبات الوطنية لكافة الفئات العمرية .كما استقبلتهم فرقة موسيقية في الباحة الخارجية للمطار.