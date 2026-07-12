Tayyar Article
عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي: نتنياهو وترامب تجاوزا خطوطنا الحمراء ويجب أن يتلقيا الردّ المناسب
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12 July 2026
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3 hrs ago
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source: tayyar.org
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Just in
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16 :33
الميادين: غارات جوية إسرائيلية تستهدف جنوبي مدينة غزة
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16 :29
القيادة المركزية الأميركية: إيران لا تسيطر على هرمز وهو لا يزال ممرا دوليا ومستعدون للحفاظ على هذا الوضع
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16 :22
ترمب: مضيق هرمز مفتوح
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16 :08
الهيئة الإيرانية لإدارة مضيق هرمز: المرور من المضيق ليس ممكنًا حاليًا بسبب التحركات الأميركية غير القانونية
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16 :01
لا غارة على سرعين انما انفجار جسم من مخلفات الحرب
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15 :49
القيادة المركزية الأميركية: إيران لا تُسيطر على مضيق هرمز تتمة
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Just in
-
16 :33
الميادين: غارات جوية إسرائيلية تستهدف جنوبي مدينة غزة
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16 :29
القيادة المركزية الأميركية: إيران لا تسيطر على هرمز وهو لا يزال ممرا دوليا ومستعدون للحفاظ على هذا الوضع
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16 :22
ترمب: مضيق هرمز مفتوح
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16 :08
الهيئة الإيرانية لإدارة مضيق هرمز: المرور من المضيق ليس ممكنًا حاليًا بسبب التحركات الأميركية غير القانونية
-
16 :01
لا غارة على سرعين انما انفجار جسم من مخلفات الحرب
-
15 :49
القيادة المركزية الأميركية: إيران لا تُسيطر على مضيق هرمز تتمة
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القيادة المركزية الأميركية: إيران لا تُسيطر على مضيق هرمز
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