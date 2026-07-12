Tayyar Article
عكار العتيقة تكرّم النائب درغام وتؤكد التمسك بخيار الدولة
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12 July 2026
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3 hrs ago
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source: tayyar.org
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أقيمت مأدبة غداء تكريمية على شرف النائب أسعد درغام وعقيلته، في بلدة عكار العتيقة، بحضور حشد من الفاعليات الاجتماعية والبلدية والاختيارية وأبناء البلدة.
الزعبي
وألقى الشيخ علي الزعبي كلمة رحّب فيها بالنائب درغام، مثمناً حضوره الدائم إلى جانب أبناء عكار العتيقة ومتابعته المستمرة لشؤونهم واحتياجاتهم، ومؤكداً أن ما يقدمه للبلدة وأهلها من اهتمام ورعاية "دين في رقابنا".
وأكد الزعبي أن "عكار العتيقة ستبقى في كنف الدولة، متمسكة بخيارها الوطني ووحدتها، وأن أبناءها سيبقون أوفياء للنائب أسعد درغام كما كان وفياً لهم، تقديراً لما يقدمه من متابعة وحرص على خدمة المنطقة وأهلها، ولدوره في تحصين المجتمع وحماية الشباب من الويلات والفتن، وتعزيز الاستقرار وترسيخ الانتماء الوطني، بما يحفظ أمن البلدة ومستقبل أبنائها".
درغام
من جهته، شكر النائب درغام آل العاشق وأهالي عكار العتيقة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً أن خدمة أبناء عكار واجب ومسؤولية، وأنه سيبقى إلى جانب أهلها في متابعة قضاياهم والعمل على تلبية مطالبهم الإنمائية والخدماتية، انطلاقاً من إيمانه بأن تعزيز حضور الدولة والوقوف إلى جانب المواطنين هو السبيل إلى تنمية المنطقة وصون استقرارها.
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