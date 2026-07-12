عودة بالذاكرة عندما استقبل انذاك رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» العماد ميشال عون، في ٢٠١٠، في دارتة في الرّابيه، أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. واتّخذت الزيارة طابعاً عائليّاً إذ رافق الأمير عقيلته الشيخة موزة، ونجله الشيخ جاسم، وكريمته الشيخة هند. وكان في استقبالهم إلى جانب عون عقيلته ناديا، وكريماته ميراي عون هاشم وزوجها روي هاشم، وكلودين عون، وشانتال عون باسيل وزوجها الوزير جبران باسيل.