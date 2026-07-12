باسيل معزياً بوفاة الأمير حمد بن خليفة: نحفظ ما قدمه لإعادة إعمار الجنوب ورعاية اتفاق الدوحة
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12 July 2026
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4 hrs ago
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source: tayyar.org
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كتب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على صفحته عبر منصة إكس:
"بوفاة الأمير حمد رحمه الله خسر العالم العربي أبرز قادته.نحفظ ما قدمه لإعادة إعمار الجنوب ورعاية اتفاق الدوحة. أستذكر العلاقة التي جمعته بالعماد ميشال عون والتيار. أحرّ التعازي إلى سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني. والشعب القطري."
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