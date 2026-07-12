أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي تمسك حزب الله بخيار المقاومة، معتبرًا أن الضغوط والتحديات لن تغيّر هذا النهج، وأن السيادة الحقيقية تتحقق بالدفاع عن لبنان والتضحية من أجله.

وجاء كلام الموسوي خلال احتفال تأبيني أقامه حزب الله للشهيد عبد الحسين محمد عبدالله في حسينية بلدة سرعين البقاعية، بحضور فعاليات دينية وحزبية وبلدية واجتماعية.





وقال إن الشهداء "أحياء عند ربهم"، وهم مصدر العزة والكرامة، داعيًا إلى استلهام قيمهم في الصبر والثبات والوفاء، ومؤكدًا أن الدفاع عن لبنان يمثل أسمى مراتب البر والوفاء، ومشيدًا بتضحيات الشهداء وعائلاتهم.





وأضاف أن ثقافة المقاومة مستمدة من نهج الإمام الحسين وكربلاء، اللذين رسّخا قيم التضحية والوفاء والثبات، مشددًا على أن بيئة المقاومة ستبقى ثابتة رغم كل الضغوط.





وأشار الموسوي إلى أن الدماء التي قدمها الشهداء رفعت مكانة الأمة ومنحتها العزة والكرامة، مؤكدًا التمسك بقيادة المقاومة وخيارها.





وفي الشأن السياسي، تطرق إلى مذكرة التفاهم التي قال إنها وُقعت في إسلام آباد بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية، معتبرًا أن لبنان يشكل "البند الأول" فيها، وأن هناك من يسعى إلى التشويش عليها لأنها، بحسب تعبيره، تصب في مصلحة اللبنانيين.





وأضاف أن "البعض يحاول التشويش عليها لأنهم أدوات وعبيد عند الأميركيين"، مضيفًا: "نحن سادة عند الولي الفقيه".





وشدد الموسوي على أن لبنان سيبقى عزيزًا بفضل تضحيات الشهداء والمقاومة، معتبرًا أن الضغوط الخارجية لن تغيّر هذا النهج، قبل أن يختتم كلمته بالدعوة إلى الصبر والثبات، مؤكدًا أن "النصر الإلهي الموعود" سيتحقق.





ويأتي موقف الموسوي في ظل استمرار السجال الداخلي حول مستقبل سلاح حزب الله ودوره، بالتوازي مع التطورات الأمنية والسياسية التي يشهدها لبنان والمنطقة، في وقت تتواصل فيه الدعوات إلى حصر السلاح بيد الدولة، مقابل تمسك حزب الله بخيار المقاومة باعتباره، وفق أدبياته، عنصرًا أساسيًا في الدفاع عن لبنان وردع إسرائيل.