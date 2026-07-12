"التيار" معزياً بالأمير حمد بن خليفة: نستذكر مواقفه الأخوية تجاه لبنان ونهج الإنفتاح على كل مكوناته
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12 July 2026
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4 hrs ago
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source: tayyar.org
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صدر عن التيار الوطني الحر البيان الآتي:
ببالغ الحزن، تلقّينا نبأ وفاة صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي برحيله يفقد العالم العربي قائدًا ترك بصمةً استثنائية في مسيرة بلاده.
ويستذكر اللبنانيون، بكل تقدير، المواقف الأخوية التي اتخذها الراحل تجاه لبنان، ولا سيما دعمه في أعقاب حرب تموز 2006، وإسهامه في إعادة إعمار ما دمّرته الحرب، وحرصه الدائم على وحدة لبنان واستقراره، إضافة إلى الدور الذي اضطلعت به دولة قطر في رعاية اتفاق الدوحة، انطلاقًا من إيمانٍ راسخ بأن أمن لبنان واستقراره يشكلان قيمةً عربية مشتركة.
كما نستذكر، بتقدير واحترام، العلاقة التي جمعت الفقيد بالعماد الرئيس ميشال عون وبالتيار الوطني الحر، وما طبعها من حوارٍ واحترامٍ متبادل، بما يعكس نهجه في الانفتاح على مختلف المكوّنات اللبنانية وحرصه على مدّ جسور التواصل بينها.
نتقدّم بأصدق التعازي من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني والأسرة الحاكمة الكريمة، والشعب القطري الشقيق، راجين الله تعالى أن يتغمّد الفقيد الكبير بواسع رحمته، وأن يحفظ دولة قطر، قيادةً وشعبًا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والازدهار.
رحم الله الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وسيبقى اسمه حاضرًا في ذاكرة اللبنانيين صديقًا وفيًّا في أحلك الظروف.
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