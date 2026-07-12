قرار لوزير الماليّة... ماذا جاء فيه؟
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12 July 2026
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5 hrs ago
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source: tayyar.org
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أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً حدد بموجبه آلية الاستفادة من التخفيضات على غرامات التحقق والتحصيل، في إطار حرص وزارة المالية على تسهيل التزام المكلفين وتمكينهم من تسوية أوضاعهم الضريبية، بما يساهم في تعزيز الانتظام الضريبي وتخفيف الأعباء المترتبة عليهم.
كما حدد نسب التخفيض على الغرامات وفقاً للحالات المنصوص عليها فيه، بحيث يستفيد المكلفون من تخفيض بنسبة 90 في المئة في الحالات التي تستوفي الشروط المحددة، فيما تبلغ نسبة التخفيض 75 في المئة أو 50 في المئة في حالات أخرى، وذلك تبعاً لطبيعة التكليف والإجراءات التي يتم اتخاذها ضمن المهل المعتمدة.
واشار القرار الى أن هذه التخفيضات مرتبطة بالتزام المكلفين بتسديد المبالغ المتوجبة ضمن المهلة المحددة للاستفادة، والتي تنتهي بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٦، ولا تشمل سوى الحالات التي تستوفي الشروط القانونية والتنظيمية الواردة في القرار.
وبالمناسبة، دعت وزارة المالية جميع المكلفين المعنيين إلى الاستفادة من هذه التسهيلات خلال المهلة المحددة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم، بما يساهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز العلاقة بين الإدارة الضريبية والمكلفين.
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