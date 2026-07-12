كتب النائب أشرف ريفي عبر منصة "آكس":

"سأقاطع جلسات العفو العام إذا لم تُرفَع فيها المظلومية عن الشيخ أحمد الأسير ورفاقه المظلومين وأمثالهم.

هل يُعقَل أن نشارك في جلسات تُطلِق سراح تجار المخدرات ولا تُخلي سبيل رجالنا المظلومين ورموزنا الدينية؟.

إنها قمة السقوط وقمة التخلي".