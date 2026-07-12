نعت دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية أمير دولة قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.



وقال مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان: "ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة أمير دولة قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي خسره الوطن العربي والإسلامي".



وأضاف: "لقد ساهم المغفور له في رِعاية ومساعدة الدول العربية والإسلامية ومنها لبنان لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار، وعمل على وحدتها وتضامنها وحمل قضاياها المحقة بكل صدق وأمانة".

وتقدم من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والشعب القطري بخالص التعازي، وسائلا الله عز وجل أن "يرحمه الله رحمة واسعة، وأن يسكنه فسيح جناته، وان ينزله منازل الأبرار مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وإنا لله وإنا إليه راجعون".