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Tayyar Article

فوز منتخب إنجلترا على منتخب النرويج بنتيجة (2 - 1) وتأهله إلى النصف النهائي لمواجهة منتخب الأرجنتين بعد فوزه على نظيره سويسرا بنتيجة (3 - 1)

  • 12 July 2026
  • 22 mins ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

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