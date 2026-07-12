بعض ما جاء في مانشيت الديار:

قال مصدر في الثنائي الشيعي لـ«الديار» ان ما يطرح في موضوع ما يسمى الانسحاب التجريبي امر خطِر جدًا، مؤكدا ان حزب الله يرفض اي تنسيق في هذا الشأن او اي شيء يتعلق بالمفاوضات المباشرة والاتفاق الاطاري.

واضاف المصدر ان موقف الحزب واضح وهو رفض الاتفاق الاطار الذي يعتبره اتفاق عار وغير دستوري، وانه غير معني في اي خطوة تنبثق من هذا الاتفاق، وهو يصر على الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة في الجنوب دون شرط او قيد.