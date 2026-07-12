الوفد العسكري الاميركي والبحث في الانسحاب التجريبي
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12 July 2026
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1 hr ago
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source: الديار
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بعض ما جاء في مانشيت الديار:تســبق جولة المفاوضات اللبنانية الاسرائيلية الجديدة، التي ستعقد برعاية ومشاركة اميركية في روما هذه المرة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، أجواء ضبابية محمومة بسبب استمرار الاعتداءات والخروقات وحملة التدمير والتجريف الاسرائيلية لقرى الجنوب، وتصاعد حدة التوتر وتبادل التهديدات بين واشنطن وطهران.
وعشية هذه المفاوضات تكثفت الاتصالات والمشاورات، وتركزت بشكل رئيسي حول موضوع الانسحابات التجريبية على وقع انتقال الوفد العسكري الاميركي من تل ابيب الى بيروت حاملا معه المقترحات الاسرائيلية حول هذا الموضوع.
الوفد العسكري الاميركي والبحث في الانسحاب التجريبي
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر عسكري لبناني امس ان الوفد العسكري الاميركي وصل الى لبنان قادما من «اسرائيل»، وبدأ اجتماعات مع قيادة الجيش اللبناني للبحث في وضع آلية تنفيذ انسحاب الجيش الاسرائيلي من منطقة تجريبية من اثنتين وانتشار الجيش اللبناني فيها. ولم يكشف المصدر عن هذه المنطقة.
مفاوضات روما وعيسى لن يشارك
وعلمت «الديار» من مصدر مطلع ان السفير الأميركي ميشال عيسى لن يشارك في مفاوضات روما وان المشاركة الاميركية ستقتصر على مسؤول في الخارجية الأميركية الى جانب الوفدين المفاوضين اللبناني والأميركي.
واضاف ان هذه الجولة من المفاوضات ستتركز على الجوانب الأمنية والعسكرية لاتفاق الاطار الموقع بين الطرفين، وانها ستضم أعضاء عسكريين ومختصين في الشؤون التقنية واللوجستية.
وحول المناطق المطروحة للانسحاب التجريبي اوضح المصدر ان هناك نوعا من الضبابية حول هذا الموضوع، لا سيما ان الاسرائيلي يحاول فرض مفهومه في هذا الشأن من خلال اقتراح شمول الانسحاب التجريبي قرى ومناطق غير محتلة ويقع بعضها شمالي الليطاني.
واضاف المصدر ان إسرائيل تحاول في المفاوضات تجاوز بعض الضغوطات الاميركية في هذا الموضوع، مشيرا الى ان تحديد قرى الانسحاب التجريبي الاول لم يتضح بعد وان هناك عدة خيارات مطروحة قيد الأخذ والرد.
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