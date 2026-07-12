النهار: "معطيات إيجابية" حول تزامن انطلاق المنطقتين التجريبيتين وجولة روما







الديار: أجــواء ضـبـابـيــة قـــبل مـفـاوضــات رومــــا

جلسة تشريعية الأسبوع المقبل: زيادة الرواتب وإلغاء الإعدام والعفو العام











المدن: إيران تغلق مضيق هرمز : لن يُسمح لأي سفينة بالمرور











الشرق الأوسط السعودية: هجمات إيرانية تستهدف البحرين وقطر والإمارات











الأنباء الكويتية: الحرب الإسرائيلية ألحقت أضراراً بأكثر من 22.5% من الأراضي الزراعية

مشاورات لرئيس الجمهورية قبل توجهه إلى واشنطن ووفد عسكري أميركي في بيروت لبحث تنفيذ «المناطق التجريبية»