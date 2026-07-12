هذا ما يعزز الآمال بنجاح جولة روما...
-
12 July 2026
-
1 hr ago
-
-
source: النهار
-
بعض ما جاء في مانشيت النهار:
رغم الأجواء التصعيدية التي تواصلت في الجنوب مع عمليات جرف وإحراق منازل وغارات جوية إسرائيلية ولو محدودة، بدا أن الاستعدادات لانطلاق عملية "المناطق التجريبية" في الجنوب قد أخذت طريقها نحو التنفيذ الوشيك بقوة دفع أميركية جادة وقوية بما سيجعل الأنظار تتجه نحو هذا الاستحقاق الميداني المنتظر باعتباره النموذج الأولي الأساسي الذي إما يبدد الشكوك الكبيرة في نجاح الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية وإما يحدث إخفاقًا خطيرًا في انطلاقته تؤثر بمزيد من السلبيات على لبنان.
وبات في حكم المؤكَّد، كما علمت "النهار"، أن التحضيرات التي أجريت في بيروت لانطلاق هذه المرحلة ستواكب بزخم الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الأميركية التي ستجري في روما يومي الأربعاء والخميس المقبلين، بما يفترض أن يشكل منظومة متكاملة بين الانطلاقة الميدانية التنفيذية للاتفاق الإطاري من جهة، والشروع في تشكيل اللجان الفنية والسياسية المنبثقة عن هذا الاتفاق في جولة روما من جهة أخرى.
ووفق معلومات "النهار"، فإنه خلافاً للأجواء الإعلامية والسياسية المتناقضة أو المشككة في المعطيات القائمة عشية أيام مفصلية مقبلة، فإن اتجاهات إيجابية تبلورت في الساعات الأخيرة على صعيد التنسيق الميداني العسكري الذي يتولاه الجانب الأميركي، الأمر الذي يعزز الآمال بنجاح جولة روما أيضاً.
وقد أجرى الوفد العسكري الأميركي الموجود في لبنان، اجتماعاته مع قيادة الجيش اللبناني لبحث الآليات التنفيذية اللازمة لإطلاق المرحلة الأولى من تنفيذ "ورقة الإطار"، والتي تبدأ بإنشاء أول "منطقة تجريبية" ضمن الخطة الموضوعة.
-
Just in
-
08 :21
إيران تعلن تدمير مركز إصلاح وصيانة الطائرات المقاتلة التابع لمركز قيادة قاعدة العديد الجوية في قطر
-
08 :20
المتحدث باسم الجيش الإيراني: التدخلات الأميركية لفتح ممر غير قانوني في مضيق هرمز تسببت بانعدام الأمن
-
08 :18
زيلينسكي: سنحاسب المسؤولين عن تشغيل مستودعات أسلحة بمنطقة سكنية تتمة
-
08 :09
الديوان الأميري القطري يعلن وفاة الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
-
08 :07
فوز منتخب إنجلترا على منتخب النرويج بنتيجة (2 - 1) وتأهله إلى النصف النهائي لمواجهة منتخب الأرجنتين بعد فوزه على نظيره سويسرا بنتيجة (3 - 1)
-
07 :59
"الثنائي": هذا أمر خطِر جدًا (الديار) تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
أعمال تنظيف داخل أنفاق المطار في اتجاه بيروت غدا
-
EXCLUSIVE
خاص - وزير بموقفٍ لافت: لا أؤيّد اتفاق الإطار كاملاً ولكن..
-
EXCLUSIVE
خاص - نائب: "الصندوق عم يتسلى فينا"
-
EXCLUSIVE
خاص - اقتراحان لِخلافة "اليونفيل".. قوات متعددة الجنسيات أم أوروبية؟
-
EXCLUSIVE
خاص - إتفاق الإطار لن يطرح على الحكومة لهذه الأسباب..
-
EXCLUSIVE
خاص - دور محوري لمرجع أمني بارز على خطوط الإشتباك
-
هذا ما يحمله طقس الأحد
-
جميل السيّد: الكرة في ملعب أميركا وحدها
-
وفد عسكري أميركي في لبنان للبحث في آليات انسحاب اسرائيل من منطقة "تجريبية"
-
بالصورة - وفاة لاعب كرة قدم بعد حوالي أسبوعين على مشاركته في كأس العالم
-
مصطفى حمدان توجه بأسمى آيات الحب والتقدير إلى "أهلنا المسيحيين" في بلداتهم وقراهم
-
قرار جديد حول تحديد توقيت سير الشاحنات على الأراضي اللبنانية... هذه مواعيد المنع (صور)
-
بلدية صور ترفع غدا والاثنين والثلثاء ركام المباني المهدمة جراء العدوان
-
اتحاد نقابات الأفران والمخابز: إلى متى سيدفع اللبنانيون فاتورة محروقات لا تعكس الواقع العالمي؟
-
يستهدف في عملياته الاحتيالية عمّال توصيل الطلبات، وشعبة المعلومات تكشف هويّته
-
أبلغ قائد الجيش رئيس الجمهورية أنه: لا يمكن التلاعب بالجيش
-
وفد أميركي عسكري يزور تل أبيب وبيروت.. والجيش يردّ بالوثائق
-
مأساة طفلة في صيدا.. ما فعلته أم بإبنة الـ 3 سنوات لا يُصدق!
-
الشقيف وعلي الطاهر عقدة المواجهة المقبلة
-
بسبب "منقوشة"... توفّي اختناقًا!
-
-
Just in
-
08 :21
إيران تعلن تدمير مركز إصلاح وصيانة الطائرات المقاتلة التابع لمركز قيادة قاعدة العديد الجوية في قطر
-
08 :20
المتحدث باسم الجيش الإيراني: التدخلات الأميركية لفتح ممر غير قانوني في مضيق هرمز تسببت بانعدام الأمن
-
08 :18
زيلينسكي: سنحاسب المسؤولين عن تشغيل مستودعات أسلحة بمنطقة سكنية تتمة
-
08 :09
الديوان الأميري القطري يعلن وفاة الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
-
08 :07
فوز منتخب إنجلترا على منتخب النرويج بنتيجة (2 - 1) وتأهله إلى النصف النهائي لمواجهة منتخب الأرجنتين بعد فوزه على نظيره سويسرا بنتيجة (3 - 1)
-
07 :59
"الثنائي": هذا أمر خطِر جدًا (الديار) تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
زيلينسكي: سنحاسب المسؤولين عن تشغيل مستودعات أسلحة بمنطقة سكنية
-
-
-
12 July 2026
-
"الثنائي": هذا أمر خطِر جدًا
-
-
-
12 July 2026
-
قاليباف: لقد انتهى عهد الاتفاقات أحادية الجانب
-
-
-
12 July 2026
-
صعوبات الانسحاب التجريبي وفرق عمل لتطبيق الاتفاق
-
-
-
12 July 2026
-
الوفد العسكري الاميركي والبحث في الانسحاب التجريبي
-
-
-
12 July 2026
-
عناوين الصحف ليوم الأحد 12 تموز 2026
-
-
-
12 July 2026
-
إيران تشن سلسلة ضربات على أهداف أمريكية في الشرق الأوسط
-
-
-
12 July 2026
-
هيغسيث: إيران تدفع الآن ثمن اعتدائها على الملاحة في هرمز
-
-
-
12 July 2026
-
واشنطن تضرب مواقع في إيران ردا على استهداف سفينة بهرمز
-
-
-
12 July 2026
-
أعمال تنظيف داخل أنفاق المطار في اتجاه بيروت غدا
-
-
-
11 July 2026