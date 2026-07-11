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Tayyar Article

صحيفة "وول ستريت جورنال": مسؤولون أميركيون يخشون من أن "إسرائيل" قدمت معلومات استخباراتية جزئية لترمب قد تؤدي إلى تجديد الحرب على إيران

  • 11 July 2026
  • 9 hrs ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

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