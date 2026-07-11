أعلنت غرفة التحكم المروري، بأن احدى الشركات المتعهدة ستقوم بأعمال تنظيف داخل ‎انفاق المطار باتجاه بيروت بتاريخ ٧/١٢ /٢٠٢٦ من الخامسة صباحا لغاية الثامنة، سيتم تحويل السير باتجاه الاوزاعي والشويفات.لذلك يرجى من المواطنين اخذ العلم والتقيد بارشادات عناصر قوى الامن الداخلي.