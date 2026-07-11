Tayyar Article
وكالة أنباء عمان: عمان وإيران اتفقتا على مواصلة المباحثات الفنية والسياسية للتوصل لتوافقات وفق القانون الدولي
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11 July 2026
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47 mins ago
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source: tayyar.org
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22 :21
أعمال تنظيف داخل أنفاق المطار في اتجاه بيروت غدا تتمة
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Just in
-
22 :21
أعمال تنظيف داخل أنفاق المطار في اتجاه بيروت غدا تتمة
-
22 :13
مصادر العربية:
- فريق أميركي سيتحقق من خلو المناطق التي سيتسلمها الجيش اللبناني من حزب الله
- واشنطن سترسل إلى لبنان فريقا يضم خبراء في الهندسة والمسح الجغرافي
-
22 :09
سماع صوت تفجير ضخم في الخيام
-
22 :00
سي إن إن عن مصدر: لم يتم بعد استكمال مقترح عمان بشأن الملاحة عبر مسارين بمضيق هرمز
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21 :53
حصيلة ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا قبل أسبوعين تتخطّى 4300 قتيل
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خاص - وزير بموقفٍ لافت: لا أؤيّد اتفاق الإطار كاملاً ولكن.. تتمة
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أعمال تنظيف داخل أنفاق المطار في اتجاه بيروت غدا
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خاص - وزير بموقفٍ لافت: لا أؤيّد اتفاق الإطار كاملاً ولكن..
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11 July 2026
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خاص - نائب: "الصندوق عم يتسلى فينا"
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11 July 2026
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خاص - اقتراحان لِخلافة "اليونفيل".. قوات متعددة الجنسيات أم أوروبية؟
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11 July 2026
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خاص - إتفاق الإطار لن يطرح على الحكومة لهذه الأسباب..
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11 July 2026
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خاص - دور محوري لمرجع أمني بارز على خطوط الإشتباك
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-
11 July 2026
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هذا ما يحمله طقس الأحد
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11 July 2026
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جميل السيّد: الكرة في ملعب أميركا وحدها
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-
11 July 2026
-
وفد عسكري أميركي في لبنان للبحث في آليات انسحاب اسرائيل من منطقة "تجريبية"
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11 July 2026
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بالصورة - وفاة لاعب كرة قدم بعد حوالي أسبوعين على مشاركته في كأس العالم
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11 July 2026