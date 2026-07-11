أكّد وزير يتمايز بمواقفه عن فريقه السياسي أنه غير راضٍ على كامل بنود اتفاق الإطار اللبناني – الإسرائيلي ويُسجّل ملاحظاته على أكثر من بند لاسيما المادة 13 (تعليق حق لبنان بمقاضاة إسرائيل أمام القضاء الدولي). ويدعو الوزير الى تطوير الاتفاق وتحسين بنوده باتجاه ضمان سيادة لبنان ومصالحه الأمنية، لكنه يؤيد استمرار المفاوضات لغياب الحلول الأخرى. ويوضح أن اتفاق الإطار ليس اتفاقية بل هي إطار للتفاوض ومرحلة تسبق الاتفاق النهائي، وبالتالي فإن رئيسي الجمهورية والحكومة غير ملزمين بطرحه على مجلس الوزراء للتصويت، بل إن نتائج المفاوضات النهائية بالتأكيد تحتاج لموافقة مجلسي الوزراء والنواب. وعما إذا كان سيُصوّت مع الاتفاق أو ضده عند طرحه على مجلس الوزراء أجاب: "عندها أقرّر".