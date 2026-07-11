يشير نائب في كتلة نيابية غير ممثلة في الحكومة الى أن قانون إصلاح المصارف الذي سيُبحث في لجنة المال والموازنة الثلاثاء المقبل دونه عقبات وخلافات جوهرية تعيد النقاشات الى المربع الأول في ظل ارتباطه بقانون الفجوة المالية. ويتحدث النائب عن محاولات لنزع صلاحيات حاكم مصرف لبنان، فيما صندوق النقد الدولي طلب من المجلس النيابي 22 تعديلاً إصلاحياً ولازال يعارض أكثر من قانون إصلاحي! ويخلص النائب الى القول: "الصندوق عم يتسلى فينا".