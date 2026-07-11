تكشف مصادر سياسية ونيابية أن رئيسي الجمهورية والحكومة لن يطرحا اتفاق الإطار اللبناني – الإسرائيلي في واشنطن، على مجلس الوزراء لأسباب عدة: قانونية كونه إتفاق إطار وليس اتفاقية أو معاهدة ولا يُرتّب التزامات فورية، واعتبارات سياسية بعد ظهور جبهة معارضة سياسية وشعبية كبيرة داخل مجلسي الوزراء والنواب وخارجهما ما يجعل من الصعب تمريره في المجلس بأكثرية الثُلثين بعدما أعلن النائب السابق وليد جنبلاط رفضه للاتفاق والتزام الوزيرين الدرزيين بهذا الموقف، الى جانب رفض نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري والوزير غسان سلامة المحسوبين على رئيس الحكومة الى جانب حتمية مقاطعة وزراء الثنائي الشيعي، فيما يُنقل عن الوزير الشيعي الخامس فادي مكي تسجيله جملة ملاحظات على الاتفاق قد تدفعه الى التصويت ضده أو عدم التصويت أو التغيّب عن الجلسة.