خاص - اقتراحان لِخلافة "اليونفيل".. قوات متعددة الجنسيات أم أوروبية؟
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11 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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إقترحَت جهات خارجية على مرجع لبناني إقتراح إرسال قوات متعددة الجنسيات الى لبنان لخلافة القوات الدولية "اليونفيل" لمعاونة الجيش اللبناني في تطبيق اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل في الجنوب، إلا أن الفكرة بقيت قيد التداول من دون اتخاذ قرار حاسم حيالها. غير أن العرض الذي قدمته فرنسا وإيطاليا للحكومة اللبنانية بإرسال قوات أوروبية بعديد أقل وصلاحيات مختلفة وصيغة جديدة بقرار من الاتحاد الأوروبي وليس من مجلس الأمن الدولي كبديل عن "اليونفيل" لاقى ترحيباً لبنانياً عاماً أفقد الفكرة الأولى زخمها وقبولها.
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