خاص - دور محوري لمرجع أمني بارز على خطوط الإشتباك
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11 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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يلعب مرجع أمني بارز دوراً محورياً على خطوط التوتر والاشتباك:
- خط بعبدا – عين التينة بموازاة التواصل القائم بين المستشارين للتنسيق بملفات عدة سياسية وتفاوضية وحكومية ونيابية في ظل تعذّر التواصل المباشر بين رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي..
-خط بعبدا - السفارة الإيرانية في لبنان لإيجاد مخرجٍ دبلوماسي وقانوني لوضعية السفير محمد رضا شيباني قبيل شهر من إنتهاء إقامته الدبلوماسية على الأراضي اللبناني..
-أما الخط الثالث فمُرتبط بملفات أمنية مشتركة مع عددٍ من الدول العربية لاسيما سوريا.
في الدور الأول نجح المرجع بضبط الخلاف السياسي بين الرئيسين ضمن قواعد اشتباك السلم الأهلي وعدم إسقاط الحكومة وتوفير مظلة سياسية للجيش اللبناني ووحدته. في الدور الثاني تقدم في حل الأزمة الدبلوماسية بين لبنان وإيران عبر فتوى قانونية تُجيز قبول أوراق اعتماد شيباني سفيراً لإيران في لبنان على قاعدة احترام السيادة اللبنانية وعدم التدخل في الشؤون اللبنانية. أما في الدور الثالث فعلاقة لبنان مع الدول العربية تقدمت أشواطاً في العهد الحالي.. صفحة جديدة من العلاقات السياسية والاقتصادية مع المملكة العربية السعودية وتثبيت الأمن المتبادل مع الحكومة السورية.
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مصادر العربية:
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