هذا ما يحمله طقس الأحد
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11 July 2026
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2 hrs ago
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source: tayyar.org
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، صافيا الى قليل الغيوم مع ضباب على الجبال واستمرار الارتفاع بدرجات الحرارة على المرتفعات وفي الداخل بحيث تتخطى معدلاتها وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر.
الحالة العامة:
يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتباراً من اليوم بكتل هوائية حارة نسبياً، مصدرها شبه الجزيرة العربية، تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر. معدل درجات الحرارة لشهر تموز طرابلس بين ٣١ و ٢٣ درجة- بيروت بين ٣٢ و ٢٤- زحلة بين ٣٤ و ١٨ درجة.
الطقس المتوقع في لبنان: غدا الأحد:
صافي الى قليل الغيوم مع ضباب على الجبال واستمرار الارتفاع بدرجات الحرارة على المرتفعات وفي الداخل بحيث تتخطى معدلاتها وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر. الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئياً دون تعديل بدرجات الحرارة بحيث تستمر الأجواء الرطبة على الساحل حيث يزداد الشعور بالحر، كما تنشط الرياح أحياناً ويتكون الضباب أحياناً على الجبال المتوسطة الارتفاع.
- الحرارة على الساحل من 24 الى 32 درجة، فوق الجبال من 16 الى 27 درجة، في الداخل من 15 الى 32 درجة.
- درجات الحرارة المتوقعة على الساحل وتحديدا في بيروت من 24 الى 30 درجة،
في الجبال من 14 الى 26 درجة، في الداخل من 17 الى 36 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية بين ١٠ و ٢٥ كم/س
- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحياناً على المرتفعات بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٦٥ و ٨٥٪
- حال البحر: منخفض ارتفاع الأموج
حرارة سطح الماء: ٢٧°م.
الضغط الجوي: ١٠١٢ HPA أي ما يعادل: ٧٥٩ ملم زئبق
ساعة شروق الشمس: ٠٥:٣٥ ساعة غروب الشمس: ١٩:٥١.
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مصادر العربية:
- فريق أميركي سيتحقق من خلو المناطق التي سيتسلمها الجيش اللبناني من حزب الله
- واشنطن سترسل إلى لبنان فريقا يضم خبراء في الهندسة والمسح الجغرافي
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