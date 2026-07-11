كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عبر حسابه في منصة إكس، السبت، عن وفاة لاعب منتخب جنوب إفريقيا، جايدن آدامز.وكتب "كاف": "فقدت كرة القدم أحد أبنائها، رحمك الله، جايدن آدامز".ولم يوضّح اتحاد كرة القدم في القارة السمراء سبب الوفاة، إلا أنه فارق الحياة بعد مرور حوالي أسبوعين على مشاركته في بطولة كأس العالم 2026.وشارك جايدن آدامز (25 عامًا) مع منتخب بلاده خلال 3 مباريات ضمن دور المجموعات من المونديال، أمام التشيك والمكسيك وكوريا الجنوبية.وكان لاعبًا في صفوف نادي ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، وحقق معه لقب دوري أبطال إفريقيا لموسم 2026/2025.