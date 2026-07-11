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Tayyar Article

الإدارة العسكرية في مقاطعة سومي الأوكرانية: 4 قتلى و7 جرحى في هجوم استهدف وسط المدينة

  • 11 July 2026
  • 7 hrs ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

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