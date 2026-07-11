Tayyar Article
قرار جديد حول تحديد توقيت سير الشاحنات على الأراضي اللبنانية... هذه مواعيد المنع (صور)
-
11 July 2026
-
7 hrs ago
-
-
source: tayyar.org
-
أصدرت وزارة الداخلية والبلديات القرار رقم 791 بتاريخ 2 تموز 2026، المتعلق بتنظيم توقيت سير الشاحنات على الأراضي اللبنانية، بهدف الحد من الازدحام المروري، وتعزيز السلامة العامة، وتأمين انسيابية حركة السير.
ويقضي القرار بمنع سير الشاحنات التي يزيد وزنها الإجمالي على 7.5 طن يوم الجمعة من الساعة 14:00 حتى الساعة 24:00، ويوم الأحد من الساعة 15:00 حتى الساعة 24:00، على جميع الطرق الدولية والرئيسية والثانوية في لبنان.
وكلف القرار المحافظين، كل ضمن نطاق اختصاصه، بتحديد أوقات توزيع وتفريغ البضائع، وتنظيم سير شاحنات كنس ونقل النفايات، ولا سيما داخل المدن الكبرى والشوارع المكتظة وفي محيط المستشفيات والمدارس والجامعات، إضافة إلى تأمين مواقف مخصصة لاستراحة السائقين وانتظار الشاحنات خلال فترات منع السير، بالتنسيق مع البلديات المعنية.
واستثنى القرار من منع السير الآليات العسكرية، وسيارات الإطفاء والإسعاف والدفاع المدني، وصهاريج نقل المحروقات والغاز ومياه الشفة، وشاحنات نقل الحبوب والقمح والذرة والشعير والطحين، وشاحنات نقل المواشي المحملة، وناقلات الباطون السائل والأسفلت، إضافة إلى الشاحنات والحاويات المبردة التي تنقل الفاكهة والخضار الطازجة واللحوم والأدوية.
وشدد القرار على التزام الشاحنات بالسرعات المحددة قانونًا، واعتماد المسرب الأيمن وعدم التجاوز إلا عند الضرورة القصوى، والتقيد بالأوزان المسموح بها، وتغطية الشاحنات المحملة بالبحص أو الرمال، إضافة إلى التأكد من قانونية المركبة وحيازة السائق رخصة سوق شاحنة والمستندات المطلوبة.
كما ألزم أصحاب المؤسسات التجارية والصناعية بعدم تحميل الشاحنات أوزانًا تتجاوز الحد القانوني، محملًا المؤسسة والشاحنة المسؤولية القانونية في حال المخالفة.
ونص القرار على التزام سائقي الشاحنات باستخدام المواقف المخصصة في مرفأ بيروت وسائر المرافئ اللبنانية، والتوقف في المواقف التي تخصصها المحافظات خلال ساعات منع السير، مع حظر إيقاف الشاحنات على الطرقات الدولية والرئيسية حفاظًا على السلامة العامة.
وأكدت وزارة الداخلية أن قوى الأمن الداخلي والسلطات الإدارية والبلدية المختصة ستتولى مراقبة تنفيذ القرار، الذي يُلغى بموجبه القرار رقم 446 الصادر بتاريخ 28 نيسان 2026، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
-
Just in
-
22 :21
أعمال تنظيف داخل أنفاق المطار في اتجاه بيروت غدا تتمة
-
22 :13
مصادر العربية:
- فريق أميركي سيتحقق من خلو المناطق التي سيتسلمها الجيش اللبناني من حزب الله
- واشنطن سترسل إلى لبنان فريقا يضم خبراء في الهندسة والمسح الجغرافي
-
22 :09
سماع صوت تفجير ضخم في الخيام
-
22 :00
سي إن إن عن مصدر: لم يتم بعد استكمال مقترح عمان بشأن الملاحة عبر مسارين بمضيق هرمز
-
21 :53
حصيلة ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا قبل أسبوعين تتخطّى 4300 قتيل
-
21 :53
خاص - وزير بموقفٍ لافت: لا أؤيّد اتفاق الإطار كاملاً ولكن.. تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
وفد عسكري أميركي في لبنان للبحث في آليات انسحاب اسرائيل من منطقة "تجريبية"
-
بالصورة - وفاة لاعب كرة قدم بعد حوالي أسبوعين على مشاركته في كأس العالم
-
مصطفى حمدان توجه بأسمى آيات الحب والتقدير إلى "أهلنا المسيحيين" في بلداتهم وقراهم
-
بلدية صور ترفع غدا والاثنين والثلثاء ركام المباني المهدمة جراء العدوان
-
اتحاد نقابات الأفران والمخابز: إلى متى سيدفع اللبنانيون فاتورة محروقات لا تعكس الواقع العالمي؟
-
يستهدف في عملياته الاحتيالية عمّال توصيل الطلبات، وشعبة المعلومات تكشف هويّته
-
أبلغ قائد الجيش رئيس الجمهورية أنه: لا يمكن التلاعب بالجيش
-
وفد أميركي عسكري يزور تل أبيب وبيروت.. والجيش يردّ بالوثائق
-
مأساة طفلة في صيدا.. ما فعلته أم بإبنة الـ 3 سنوات لا يُصدق!
-
الشقيف وعلي الطاهر عقدة المواجهة المقبلة
-
بسبب "منقوشة"... توفّي اختناقًا!
-
افرام في عشاء الرابطة السريانية: حمى الله لبنان من مجانين الخارج والداخل
-
بين رهان السياسة وحسابات الميدان: هل يعدَّل اتفاق الإطار؟
-
هرمز الذي يحكم لبنان!
-
الشهر الحالي حاسمٌ؟
-
هل تتجه الولايات المتحدة إلى تصعيد كبير وحاسم؟
-
وفد ٌعسكريّ أميركي في بيروت... ما القصّة؟
-
سلام في إسطنبول بصورة مفاجئة… زيارة مهمّة؟
-
ماذا أبلغ "الحزب" المسؤولين المعنيين؟
-
هذا ما حصل في الجنوب ليلًا!
-
-
Just in
-
22 :21
أعمال تنظيف داخل أنفاق المطار في اتجاه بيروت غدا تتمة
-
22 :13
مصادر العربية:
- فريق أميركي سيتحقق من خلو المناطق التي سيتسلمها الجيش اللبناني من حزب الله
- واشنطن سترسل إلى لبنان فريقا يضم خبراء في الهندسة والمسح الجغرافي
-
22 :09
سماع صوت تفجير ضخم في الخيام
-
22 :00
سي إن إن عن مصدر: لم يتم بعد استكمال مقترح عمان بشأن الملاحة عبر مسارين بمضيق هرمز
-
21 :53
حصيلة ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا قبل أسبوعين تتخطّى 4300 قتيل
-
21 :53
خاص - وزير بموقفٍ لافت: لا أؤيّد اتفاق الإطار كاملاً ولكن.. تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
أعمال تنظيف داخل أنفاق المطار في اتجاه بيروت غدا
-
-
-
11 July 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - وزير بموقفٍ لافت: لا أؤيّد اتفاق الإطار كاملاً ولكن..
-
-
-
11 July 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - نائب: "الصندوق عم يتسلى فينا"
-
-
-
11 July 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - اقتراحان لِخلافة "اليونفيل".. قوات متعددة الجنسيات أم أوروبية؟
-
-
-
11 July 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - إتفاق الإطار لن يطرح على الحكومة لهذه الأسباب..
-
-
-
11 July 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - دور محوري لمرجع أمني بارز على خطوط الإشتباك
-
-
-
11 July 2026
-
هذا ما يحمله طقس الأحد
-
-
-
11 July 2026
-
جميل السيّد: الكرة في ملعب أميركا وحدها
-
-
-
11 July 2026
-
وفد عسكري أميركي في لبنان للبحث في آليات انسحاب اسرائيل من منطقة "تجريبية"
-
-
-
11 July 2026
-
بالصورة - وفاة لاعب كرة قدم بعد حوالي أسبوعين على مشاركته في كأس العالم
-
-
-
11 July 2026