فيما يستعد رئيس الجمهورية جوزاف عون للتوجّه الى واشنطن في الحادي والعشرين من الجاري للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حطّ الرئيس سلام في إسطنبول بصورة مفاجئة، وعقد محادثات بنّاءة مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

ووصفت مصادر مطلعة لجريدة “الأنباء الالكترونية” زيارة الرئيس سلام الى تركيا بـ”المهمة”، مشيرة إلى أنّها تأتي على خلفية المواقف الأخيرة التي أعلنها إردوغان في ختام اجتماع دول حلف شمال الأطلسي الذي عقد في العاصمة التركية، وفيها أن أمن تركيا يمر بثلاث عواصم هي أنقرة ودمشق وبيروت. وبناء عليه يدفع الرئيس سلام باتجاه أن يصب هذا الموقف للرئيس التركي في مصلحة لبنان، ما قد يؤدي الى قيام تحالف دولي يتألف من تركيا الى جانب السعودية وفرنسا وعدد من الدول الصديقة من شأنه أن يعزز موقف لبنان في صراعه مع اسرائيل.

في أعقاب اللقاء أكّد إردوغان وقوف تركيا الى جانب لبنان ودعم مساعيه لتأمين إنسحاب إسرائيل من كامل أراضيه، والحفاظ على استقلالية قراره وأمنه ووحدة أراضيه، مشدداً على إهتمام بلاده بتعزيز التعاون الثنائي وتطويره.