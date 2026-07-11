شن الطيران الحربي الإسرائيلي قرابة الواحدة من بعد منتصف ليل الجمعة -السبت غارة على اطراف النبطية الفوقا، واتبعت بعد اقل من خمس دقائق بغارة لمسيرة على المكان نفسه. ترافق ذلك مع تعرض زوطر الشرقية لرمايات بالاسلحة الرشاشة.