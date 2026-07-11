أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السبت، أن طهران "أوفت بكلمتها" بشأن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، وذلك عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتهاء وقف إطلاق النار وموافقته على إجراء مباحثات جديدة.وكتب عراقجي، عبر منصة "إكس": "إيران أوفت بكلمتها حتى الآن، على عكس ما يسمى بوزير الخزانة الأميركي الذي ينتهك الفقرة 9 من مذكرة التفاهم"، في إشارة إلى البند الذي ينص على عدم نشر الولايات المتحدة قوات إضافية في المنطقة.