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Tayyar Article

الوكالة الوطنية للإعلام: القوات الاسرائيلية فجرت عددا من المنازل والبنى التحتية في كونين

  • 10 July 2026
  • 12 hrs ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

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