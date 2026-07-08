أعرب مصدر دبلوماسي عبر صحيفة “النهار” عن تخوّفه من أن تكون المرحلة الحالية، هدنة ما قبل استعادة حرب طاحنة، إذ إن فوز رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقبلة، إن حصل، سيجعله يمضي في خطته للقضاء على “حزب الله” كما يراها من منظوره. وبالتالي فإن عودة الحرب ستكون مرجّحة.