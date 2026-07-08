إيران سترفض استكمال المفاوضات!
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08 July 2026
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53 mins ago
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source: tayyar.org
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تحدّثت مصادر في حزب الله لصحيفة “البناء” عن معطى يفيد بأن إيران سترفض استكمال المفاوضات إذا لم تُفعَّل الخلية التي شُكِّلت في إطار إسلام آباد لمتابعة تطبيق وقف إطلاق النار في لبنان.
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- جميع القواعد الأميركية في المنطقة ستكون هدفاً مشروعاً لمسيّراتنا
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