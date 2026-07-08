دعوة رسمية إلى عون لواشنطن للقاء ترامب
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08 July 2026
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58 mins ago
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source: tayyar.org
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أعلنت السفارة اللبنانية في واشنطن أن البيت الأبيض وجّه دعوة رسمية إلى الرئيس جوزاف عون، لزيارة واشنطن ولقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 21 تموز 2026.
وأشارت السفارة في بيان إلى أن هذه الدعوة تعكس متانة الشراكة القائمة بين لبنان والولايات المتحدة، وتوفّر فرصة للقائدين لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك العلاقات الثنائية، والأمن الإقليمي، واستمرار الدعم الأميركي لسيادة لبنان واستقراره ووحدة أراضيه ومؤسسات الدولة.
وأوضحت أن هذه الزيارة تأتي بعد فترة مكثفة من الجهود الدبلوماسية التي اضطلعت بها السفارة اللبنانية في واشنطن، بالتنسيق الوثيق مع رئاسة الجمهورية اللبنانية وكبار المسؤولين في الإدارة الأميركية. وخلال هذه المرحلة، عملت السفارة على تعزيز الحوار الثنائي رفيع المستوى، وتسهيل الترتيبات التي أفضت إلى هذه الزيارة الرسمية.
وأضافت السفارة أنها تتولى تنسيق جميع جوانب الزيارة بالتعاون الوثيق مع رئاسة الجمهورية اللبنانية، والبيت الأبيض، ووزارة الخارجية الأميركية، بما يضمن نجاح هذا اللقاء الثنائي.
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