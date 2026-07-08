Tayyar Article
الجيش الإسرائيلي: قضينا أمس على عنصر من حزب الله أطلق النار على قوة إسرائيلية خلال عملية تمشيط في منطقة بنت جبيل
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08 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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الجيش الإيراني:
- استهدفنا قاعدة أميركية في البحرين ونتعهّد بشن المزيد من الهجمات إذا كرّرت الولايات المتحدة ضرباتها على إيران
- الولايات المتحدة تتحمّل تداعيات انتهاكاتها المتكررة والصريحة لوقف إطلاق النار
- جميع القواعد الأميركية في المنطقة ستكون هدفاً مشروعاً لمسيّراتنا
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الجيش الإيراني:
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- الولايات المتحدة تتحمّل تداعيات انتهاكاتها المتكررة والصريحة لوقف إطلاق النار
- جميع القواعد الأميركية في المنطقة ستكون هدفاً مشروعاً لمسيّراتنا
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