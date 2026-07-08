بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

فيما روَّج مسؤولون إسرائيليّون أنّ الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية ستُعقد في روما الأسبوع المقبل، أكّد مصدر رسمي لـ»الجمهورية» أنّ لبنان رفض اقتراحاً إسرائيلياً من هذا النوع، بعد التشاور مع الراعي الأميركي للمفاوضات.

ويُنتظر أن يزور السفير الأميركي ميشال عيسى الرئيس عون اليوم، ناقلاً الدعوة الرسمية إلى هذه الزيارة والجولة، باعتبار أنّ الولايات المتحدة هي الداعية والراعية لهما.

كما يُنتظر وصول رئيس لجنة التنسيق العسكرية، الجنرال الأميركي جوزف كليرفيلد، للبحث في البدء بتنفيذ «المناطق التجريبية» المنصوص عليها في صيغة الإطار الموقَّعة في واشنطن بين لبنان وإسرائيل.